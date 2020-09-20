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«Уфа» — ЦСКА: Зайнутдинов и Эджуке выйдут в стартовом составе армейцев

12:46
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Стали известны составы «Уфы» и ЦСКА на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ, который начнется в 14.00 по московскому времени. В стартовом составе выйдут новички армейцев Чидера Эджуке и Бактиер Зайнутдинов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Жамалетдинов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Данченко, Емельянов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Гиоргобиани, Агаларов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.

Запас: Тороп, Васин, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Чалов, Шкурин, Гайч.

Уфа — ЦСКА

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