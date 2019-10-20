«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе армейцев отметился хавбек Ильзат Ахметов, у красно-синих отличился нападающий Вячеслав Кротов.

26-я минута. Ахметов — 0:1

83-я минута. Кротов — 1:1

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