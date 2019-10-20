«Уфа» — ЦСКА: все голы матча
15:52
«Уфа» и ЦСКА сыграли вничью в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе армейцев отметился хавбек Ильзат Ахметов, у красно-синих отличился нападающий Вячеслав Кротов.
26-я минута. Ахметов — 0:1
? Ильзат Ахметов рикошетом от перекладины отправляет мяч в ворота уфимцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Смотрите #УфаЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/mrPvWpAe1v
83-я минута. Кротов — 1:1
? Вячеслав Кротов сравнял счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Смотрите #УфаЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/ye0xZEp1eT
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Результаты опроса
проголосовало: 13914Все опросы
Кто фаворит чемпионата России после 12 туров?
ЦСКА
8.9%
Все же кто-то другой (напишу в комментариях)
3.7%
Зенит
40.9%
Краснодар
6.3%
Ростов
20.9%
Локомотив
19.3%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...