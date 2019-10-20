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«Уфа» — ЦСКА: стартовые составы команд. Дивеев и Карпов — в обороне армейцев

12:50
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Стали известны составы «Уфы» и ЦСКА на матч 13-го тура чемпионата России. Отметим, что у гостей с первых минут на поле появится защитник Вадим Карпов, для которого эта встреча станет второй в турнире.

Составы выглядят следующим образом:

«Уфа»: Беленов — Сухов, Пуцко, Терентьев, Табидзе, Недельчару — Фомин, Карп, Тилль — Бизяк, Вомбергар.

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов — Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон — Чалов.

Начало матча — в 14.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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