У полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены родился сын

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена впервые стал отцом. У 25-летнего голландца родился сын, которому дали имя Фьючер.

— Поздравляем Тонни Вильену с рождением первенца! Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Краснодара». — Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык».

Поздравляем Тонни Вильену с рождением первенца!??



Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер?



Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык»? pic.twitter.com/FT44bti07T — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 19, 2020

Вилена перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» летом 2019 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 27 матчах за южан в сезоне-2019/20.