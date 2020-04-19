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У полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены родился сын

12:12
Тонни Вилена. Фото Twitter «Краснодара»
Тонни Вилена. Фото Twitter «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена впервые стал отцом. У 25-летнего голландца родился сын, которому дали имя Фьючер.

— Поздравляем Тонни Вильену с рождением первенца! Сегодня голландский полузащитник «Краснодара» стал отцом! Сына назвали Фьючер, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте «Краснодара». — Желаем счастья молодым родителям, крепкого здоровья малышу и маме! Пусть Фьючер растет крепким и сильным, смелым и отважным, как настоящий «бык».

Вилена перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» летом 2019 года. На его счету 4 гола и 3 результативных передачи в 27 матчах за южан в сезоне-2019/20.

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