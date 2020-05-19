У еще одного игрока «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 22:58
По данным «СЭ», у одного из игроков молодежной команды «Динамо», который сдавал анализ сегодня, подозрение на коронавирус. Более точный диагноз футболисту будет поставлен завтра.
Напомним, что ранее Covid-19 был обнаружен у защитника Романа Евгеньева, и еще двух игроков основы, чьи имена не называются, тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента Алексея Плескова. (Константин Алексеев)
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