Российская фигуристка Елизавета Туктамышева — о судействе матча шестого тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат».

Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит — Ахмат ещё никто не добрался.

Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара https://t.co/UlloqzxssD — Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) August 18, 2019

— Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» еще никто не добрался, — написала Туктамышева в Twitter. — Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара».

Тут же в комментариях к твиту Туктамышевой началось бурное обсуждение. Кто-то предложил фигуристке, которая занимается в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, думать о своем спорте и не писать о футболе. Известный волейболист, знакомый фигуристки Алексей Спиридонов в шутку написал: «Помолчи лучше, чучело».

У «Зенита» отменили два гола. «Ахмат» вдесятером увез из Питера ничью