Туктамышева - новая ведущая "Зенит ТВ". Фигуристка взяла интервью у Маркизио

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева стала ведущей клубного канала "Зенита". На YouTube-канале петербуржцев опубликован первый выпуск новой передачи "Туктамышева+". Ее первым гостем стал итальянский полузащитник петербуржцев Клаудио Маркизио.

В десятиминутном выпуске фигуристка и футболист пообщались о жизни в России. Маркизо рассказал в конце забавную историю, произошедшую с ним в начале российского этапа карьеру.

- На третий день моего пребывания в Санкт-Петербурге приключилась неприятная, но забавная история. Я выучил дорогу от отеля до базы, и клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки и возвращаться назад. Приезжаю я к отелю, паркуюсь и поднимаюсь в номер. Утром я позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. Я подумал: "Как так, я же не в Неаполе, неужели у меня в первый же день угнали машину?". Но оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался близко к переходу.

- Сами ездили в ГАИ?

- Нет, конечно, сам бы я не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Только третий день, а я уже влип в историю.