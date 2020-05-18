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Тренерам «Зенита» предложено продлить контракты

15:36
Тренеры «Зенита» Вильям де Оливейра, Сергей Семак и Анатолий Тимощук (слева направо). Фото ФК «Зенит»
Тренеры «Зенита» Вильям де Оливейра, Сергей Семак и Анатолий Тимощук (слева направо). Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», вслед за главным тренером Сергеем Семаком руководство «Зенита» предложило продлить трудовые отношения и членам его штаба, куда входят Игорь Симутенков, Александр Низелик, Анатолий Тимощук, Юрий Жевнов, Михаил Бирюков, Виллиам де Оливейра, Андреа Сканавино, Иван Карминати, Мария Бурова и Феликс Ледесма. У большинства из них действующие соглашения заканчиваются, как и у Семака, в июне, но в ближайшее время специалисты могут заключить новые — если у них есть такое желание.

Напомним: сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что договор с Семаком по схеме «2+1» должен быть подписан до конца мая.

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