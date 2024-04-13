Морено после победы над «Спартаком»: «Как себя чувствую? Очень хорошо»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 24-м туре РПЛ.

— Вы победили «Спартак», как себя чувствуете после этого? — вопрос Морено.

— Очень хорошо! — ответил испанец, показывая большой палец вверх.

«Сочи» (18 очков) поднялся на предпоследнее место в РПЛ. Команда одержала первую победу под руководством Морено и выиграла в чемпионате России впервые с 22 октября — в 12-м туре победили «Урал» (4:1).

«Спартак» (35) занимает шестое место в турнирной таблице.