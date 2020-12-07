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Тренер «Сочи» — о победе над «Ахматом»: «Ребята сыграли раскрепощено»

21:15
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко подве итог матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахамата» (2:0).

— Начали не очень хорошо, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Зато забили два красивых гола. Второй тайм сыграли по счету. Ребята сыграли раскрепощено, стали действовать более уверенно.

У нас обойма из 20 игроков. Понятие «молодой игрок» это что? Ты или соответствуешь уровню основы или нет.

Сочи — Ахмат

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