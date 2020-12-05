Тренер «Краснодара»: «Сафонов — герой? Это его работа»
Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал победу над «Ротором» (5:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
— Для нас эта игра и победа были очень важны, — отметил Оленин. — Мы были собраны в подготовке, вышли на игру сконцентированными, выполнили установку. Добились положительного результата.
— Согласны ли с тем, что, несмотря на счет, одним из явных героев встречи стал Матвей Сафонов?
— Да, я согласен. В первом тайме он сработал 3 опасных сейва. Но, опять же, это его работа. Так же, как у нападающего — забивать, у него — защищать ворота. Он справился, как и все ребята.
— Есть ли шанс увидеть в последним матчах года Газинского и Олссона?
— Не могу ответить. Газинский в стадии реабилитации, в стадии подготовки Олссон. Увидим, будут ли они готовы или нет в дальнейшем.
(Екатерина Потапова)
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