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Тренер «Краснодара»: «Сафонов — герой? Это его работа»

21:21
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Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал победу над «Ротором» (5:0) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

— Для нас эта игра и победа были очень важны, — отметил Оленин. — Мы были собраны в подготовке, вышли на игру сконцентированными, выполнили установку. Добились положительного результата.

— Согласны ли с тем, что, несмотря на счет, одним из явных героев встречи стал Матвей Сафонов?

— Да, я согласен. В первом тайме он сработал 3 опасных сейва. Но, опять же, это его работа. Так же, как у нападающего — забивать, у него — защищать ворота. Он справился, как и все ребята.

— Есть ли шанс увидеть в последним матчах года Газинского и Олссона?

— Не могу ответить. Газинский в стадии реабилитации, в стадии подготовки Олссон. Увидим, будут ли они готовы или нет в дальнейшем.

(Екатерина Потапова)

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