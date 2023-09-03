Ташуев о возможной отставке Абаскаля: «В тренерской работе не знаешь, что будет через час»

Бывший тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о матче «Краснодар» — «Спартак» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

Специалист считает, что руководство и болельщики красно-белых испытывают разочарование работой Гильермо Абаскаля.

«Хватит ли руководству «Спартака» терпения? Это внутри будет виднее. Они сами должны понимать прекрасно. Я сам пострадавший в плане терпения руководства, но везде по-разному бывает. В нашей тренерской деятельности ты не знаешь, что будет через час. Может быть что угодно. Ожидание у болельщиков и руководства от Абаскаля было другое, а теперь, думаю, все испытывают разочарование. Руководство «Спартака» по меркам России вкладывает большие деньги вот уже второй год подряд. Трансферы есть, состав хороший: есть свои ребята, иностранцы. Поэтому нужно титулы брать, а их нет», — цитирует Metaratings.ru.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».