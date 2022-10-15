Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

Агент форварда «Урала» Ранджеловича ответил на вопрос о возможном интересе к игроку из Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича Василис Панагиотакис ответил на вопрос о возможном интересе к игроку из Европы.

«Предложений не было, Лазар фокусируется только на игре за «Урал». И я надеюсь, что с каждым матчем он будет действовать все острее и острее. Есть ли шанс, что Ранджеловича вызовут в сборную Сербии? Пока рано об этом говорить. Увидим, что произойдет в будущем, всему свое время. Нужно двигаться шаг за шагом и никуда не спешить», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

В сезоне-2022/23 Ранджелович забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего серба в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-randzhelovicha-predlozheniya-po-lazaru-on-fokusiruetsya-tol-ko-na-igre-za-ural/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Луганская школа воспитала Семака, Юрана, Онопко и других звезд. Что с ней сейчас?
Иностранные лыжники не хотят соревноваться с россиянами. Но разве бойкот — это выход?
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Локомотив»: гол Изидора отменили из-за офсайда

«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас открыл счет после паса Игнатьева пяткой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости