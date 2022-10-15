Агент форварда «Урала» Ранджеловича ответил на вопрос о возможном интересе к игроку из Европы

Агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича Василис Панагиотакис ответил на вопрос о возможном интересе к игроку из Европы.

«Предложений не было, Лазар фокусируется только на игре за «Урал». И я надеюсь, что с каждым матчем он будет действовать все острее и острее. Есть ли шанс, что Ранджеловича вызовут в сборную Сербии? Пока рано об этом говорить. Увидим, что произойдет в будущем, всему свое время. Нужно двигаться шаг за шагом и никуда не спешить», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

В сезоне-2022/23 Ранджелович забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего серба в 2,5 миллиона евро.