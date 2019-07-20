Тонни Вилена: "Я с детства тренировал дальние удары"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена отметил, что ему приятно получить приз лучшему игроку матча с "Уфой" (3:2). Голландец забил один из мячей краснодарцев дальним ударом.

– Приятно стать лучшим игроком матча. Это был нелегкий матч, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Вилена. – Я счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали 0:2, матч был сложный. Мы собрались, постарались в перерыве перенастроиться. Сумели перевернуть игру и победить. Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их, бил и бил. Сейчас это все на автомате происходит. Иногда ты попадаешь, иногда нет. Сегодня вы видели все сами. Красивый гол получился.