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Только «Рубин» побеждает Семака в Петербурге в РПЛ

21:25
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» в матче 12-го тура чемпионата России проиграл на «Газпром Арене» «Рубину» (1:2) и потерпел второе домашнее поражение в премьер-лиге за время работы Сергея Семака. Любопытно, что первая неудача также постигла питерцев во встрече с «Рубином». В декабре 2018 года команда Курбана Бердыева была сильнее благодаря дублю Егора Сорокина. Еще два домашних поражения Семака пришлись на Лигу чемпионов, по одному — на Лигу Европы и Кубок России.

Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке:

Дата

Турнир

Соперник

Счет

01.11.2018

Кубок России

Ростов

1:3

09.12.2018

Чемпионат России

Рубин

1:2

07.03.2019

Лига Европы

Вильярреал

1:3

05.11.2019

Лига чемпионов

Лейпциг

0:2

20.10.2020

Лига чемпионов

Брюгге

1:2

24.10.2020

Чемпионат России

Рубин

1:2

Домашняя беспроигрышная серия «Зенита» растянулась на 27 матчей, что является повторением четвертого результата в истории чемпионата. Столь же долго не знали неудач «Локомотив» Юрия Семина и «Рубин» Курбана Бердыева. Дольше не огорчали своих болельщиков «Спартак» и «Ротор» в начале 1990-х, а также «Ростов» во время работы в клубе того же Бердыева.

Самые продолжительные беспроигрышные домашние серии в чемпионате России:

Сезоны

Команда

Тренеры

Матчи

Кто прервал

1992-1995

Спартак

Олег Романцев

47

Спартак-Алания — 1:2

1992-1994

Ротор

Владимир Файзуллин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко

36

Локомотив НН — 2:3

2015-2017

Ростов

Курбан Бердыев, Иван Данильянц, Леонид Кучук

31

Ахмат — 0:1

2001-2003

Локомотив

Юрий Семин

27

Зенит — 1:2

2004-2006

Рубин

Курбан Бердыев

27

Сатурн — 0:3

2019-2020

Зенит

Сергей Семак

27

Рубин — 0:2

2005-2007

Спартак

Александр Старков, Владимир Федотов

26

Рубин — 1:2

1993-1994

Спартак Вл

Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев

25

Лада — 1:2

2002-2003

Шинник

Александр Побегалов

25

Спартак — 1:2

1993-1994

Динамо

Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков

24

ЦСКА — 2:4

2015-2017

Зенит

Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу

24

Ахмат — 0:1

«Зенит» не сумел стать пятым обладателем десятиматчевой домашней серии побед. Команда Сергея Семака остановилась на клубном рекорде, который установили в прошлом туре. Лучший результат в истории чемпионата России принадлежит «Спартаку», который в 1995-1996 годах не терял очков на протяжении 16 домашних встреч, больше девяти встреч подряд также выигрывали на своем поле ЦСКА (11), «Ротор» (10) и «Алания» (10).

Самые продолжительные серии домашних побед в чемпионате России:

Годы

Команда

Тренеры

Матчи

Кто прервал

1995-1996

Спартак

Олег Романцев, Георгий Ярцев

16

Торпедо — 2:2

1992-1993

Спартак

Олег Романцев

13

Ротор — 1:1

2017-2018

Спартак

Массимо Каррера

12

Локомотив — 3:4

2013-2014

ЦСКА

Леонид Слуцкий

11

Спартак — 0:1

1992-1993

Ротор

Владимир Файзуллин, Владимир Сальков

10

Торпедо — 2:2

1993-1994

Спартак Вл

Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев

10

Жемчужина — 0:0

2005-2006

ЦСКА

Валерий Газзаев

10

Ростов — 1:2

2020

Зенит

Сергей Семак

9

Рубин — 1:2

Главный тренер «Зенита» Леонид Слуцкий победил «Зенит» впервые за шесть лет. Интересно, что в марте 2014 года питерцев в матче с ЦСКА Слуцкого возглавлял Сергей Семак, временно исполнявший обязанности главного тренера между увольнением Лучано Спаллетти и назначением Андре Виллаш-Боаша. После это Слуцкий уступил сине-бело-голубым в пяти встречах из семи, добыв лишь две ничьи.

10 последних матчей Леонида Слуцкого против «Зенита»:

Дата

Клуб Слуцкого

Турнир

Город

Тренер «Зенита»

Счет

18.10.2013

ЦСКА

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Лучано Спаллетти

0:2

15.03.2014

ЦСКА

Чемпионат России

Химки

Сергей Семак

1:0

01.11.2014

ЦСКА

Чемпионат России

Химки

Андре Виллаш-Боаш

0:1

05.04.2015

ЦСКА

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Андре Виллаш-Боаш

1:2

12.09.2015

ЦСКА

Чемпионат России

Химки

Андре Виллаш-Боаш

2:2

03.04.2016

ЦСКА

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Андре Виллаш-Боаш

0:2

02.05.2016

ЦСКА

Кубок России

Казань

Андре Виллаш-Боаш

1:4

23.07.2016

ЦСКА

Суперкубок России

Москва

Мирча Луческу

0:1

20.08.2016

ЦСКА

Чемпионат России

Химки

Мирча Луческу

1:1

24.10.2020

Рубин

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Сергей Семак

2:1

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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