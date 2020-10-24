Только «Рубин» побеждает Семака в Петербурге в РПЛ
«Зенит» в матче 12-го тура чемпионата России проиграл на «Газпром Арене» «Рубину» (1:2) и потерпел второе домашнее поражение в премьер-лиге за время работы Сергея Семака. Любопытно, что первая неудача также постигла питерцев во встрече с «Рубином». В декабре 2018 года команда Курбана Бердыева была сильнее благодаря дублю Егора Сорокина. Еще два домашних поражения Семака пришлись на Лигу чемпионов, по одному — на Лигу Европы и Кубок России.
Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке:
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
01.11.2018
|
Кубок России
|
Ростов
|
1:3
|
09.12.2018
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
1:2
|
07.03.2019
|
Лига Европы
|
Вильярреал
|
1:3
|
05.11.2019
|
Лига чемпионов
|
Лейпциг
|
0:2
|
20.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Брюгге
|
1:2
|
24.10.2020
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
1:2
Домашняя беспроигрышная серия «Зенита» растянулась на 27 матчей, что является повторением четвертого результата в истории чемпионата. Столь же долго не знали неудач «Локомотив» Юрия Семина и «Рубин» Курбана Бердыева. Дольше не огорчали своих болельщиков «Спартак» и «Ротор» в начале 1990-х, а также «Ростов» во время работы в клубе того же Бердыева.
Самые продолжительные беспроигрышные домашние серии в чемпионате России:
|
Сезоны
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Кто прервал
|
1992-1995
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
47
|
Спартак-Алания — 1:2
|
1992-1994
|
Ротор
|
Владимир Файзуллин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко
|
36
|
Локомотив НН — 2:3
|
2015-2017
|
Ростов
|
Курбан Бердыев, Иван Данильянц, Леонид Кучук
|
31
|
Ахмат — 0:1
|
2001-2003
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
27
|
Зенит — 1:2
|
2004-2006
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
27
|
Сатурн — 0:3
|
2019-2020
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
27
|
Рубин — 0:2
|
2005-2007
|
Спартак
|
Александр Старков, Владимир Федотов
|
26
|
Рубин — 1:2
|
1993-1994
|
Спартак Вл
|
Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев
|
25
|
Лада — 1:2
|
2002-2003
|
Шинник
|
Александр Побегалов
|
25
|
Спартак — 1:2
|
1993-1994
|
Динамо
|
Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков
|
24
|
ЦСКА — 2:4
|
2015-2017
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу
|
24
|
Ахмат — 0:1
«Зенит» не сумел стать пятым обладателем десятиматчевой домашней серии побед. Команда Сергея Семака остановилась на клубном рекорде, который установили в прошлом туре. Лучший результат в истории чемпионата России принадлежит «Спартаку», который в 1995-1996 годах не терял очков на протяжении 16 домашних встреч, больше девяти встреч подряд также выигрывали на своем поле ЦСКА (11), «Ротор» (10) и «Алания» (10).
Самые продолжительные серии домашних побед в чемпионате России:
|
Годы
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Кто прервал
|
1995-1996
|
Спартак
|
Олег Романцев, Георгий Ярцев
|
16
|
Торпедо — 2:2
|
1992-1993
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
13
|
Ротор — 1:1
|
2017-2018
|
Спартак
|
Массимо Каррера
|
12
|
Локомотив — 3:4
|
2013-2014
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
11
|
Спартак — 0:1
|
1992-1993
|
Ротор
|
Владимир Файзуллин, Владимир Сальков
|
10
|
Торпедо — 2:2
|
1993-1994
|
Спартак Вл
|
Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев
|
10
|
Жемчужина — 0:0
|
2005-2006
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
10
|
Ростов — 1:2
|
2020
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
9
|
Рубин — 1:2
Главный тренер «Зенита» Леонид Слуцкий победил «Зенит» впервые за шесть лет. Интересно, что в марте 2014 года питерцев в матче с ЦСКА Слуцкого возглавлял Сергей Семак, временно исполнявший обязанности главного тренера между увольнением Лучано Спаллетти и назначением Андре Виллаш-Боаша. После это Слуцкий уступил сине-бело-голубым в пяти встречах из семи, добыв лишь две ничьи.
10 последних матчей Леонида Слуцкого против «Зенита»:
|
Дата
|
Клуб Слуцкого
|
Турнир
|
Город
|
Тренер «Зенита»
|
Счет
|
18.10.2013
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Лучано Спаллетти
|
0:2
|
15.03.2014
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Химки
|
Сергей Семак
|
1:0
|
01.11.2014
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Химки
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:1
|
05.04.2015
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:2
|
12.09.2015
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Химки
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2:2
|
03.04.2016
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Андре Виллаш-Боаш
|
0:2
|
02.05.2016
|
ЦСКА
|
Кубок России
|
Казань
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
23.07.2016
|
ЦСКА
|
Суперкубок России
|
Москва
|
Мирча Луческу
|
0:1
|
20.08.2016
|
ЦСКА
|
Чемпионат России
|
Химки
|
Мирча Луческу
|
1:1
|
24.10.2020
|
Рубин
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Сергей Семак
|
2:1