Только «Рубин» побеждает Семака в Петербурге в РПЛ

«Зенит» в матче 12-го тура чемпионата России проиграл на «Газпром Арене» «Рубину» (1:2) и потерпел второе домашнее поражение в премьер-лиге за время работы Сергея Семака. Любопытно, что первая неудача также постигла питерцев во встрече с «Рубином». В декабре 2018 года команда Курбана Бердыева была сильнее благодаря дублю Егора Сорокина. Еще два домашних поражения Семака пришлись на Лигу чемпионов, по одному — на Лигу Европы и Кубок России.

Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке:

Дата Турнир Соперник Счет 01.11.2018 Кубок России Ростов 1:3 09.12.2018 Чемпионат России Рубин 1:2 07.03.2019 Лига Европы Вильярреал 1:3 05.11.2019 Лига чемпионов Лейпциг 0:2 20.10.2020 Лига чемпионов Брюгге 1:2 24.10.2020 Чемпионат России Рубин 1:2

Домашняя беспроигрышная серия «Зенита» растянулась на 27 матчей, что является повторением четвертого результата в истории чемпионата. Столь же долго не знали неудач «Локомотив» Юрия Семина и «Рубин» Курбана Бердыева. Дольше не огорчали своих болельщиков «Спартак» и «Ротор» в начале 1990-х, а также «Ростов» во время работы в клубе того же Бердыева.

Самые продолжительные беспроигрышные домашние серии в чемпионате России:

Сезоны Команда Тренеры Матчи Кто прервал 1992-1995 Спартак Олег Романцев 47 Спартак-Алания — 1:2 1992-1994 Ротор Владимир Файзуллин, Владимир Сальков, Виктор Прокопенко 36 Локомотив НН — 2:3 2015-2017 Ростов Курбан Бердыев, Иван Данильянц, Леонид Кучук 31 Ахмат — 0:1 2001-2003 Локомотив Юрий Семин 27 Зенит — 1:2 2004-2006 Рубин Курбан Бердыев 27 Сатурн — 0:3 2019-2020 Зенит Сергей Семак 27 Рубин — 0:2 2005-2007 Спартак Александр Старков, Владимир Федотов 26 Рубин — 1:2 1993-1994 Спартак Вл Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев 25 Лада — 1:2 2002-2003 Шинник Александр Побегалов 25 Спартак — 1:2 1993-1994 Динамо Валерий Газзаев, Адамас Голодец, Константин Бесков 24 ЦСКА — 2:4 2015-2017 Зенит Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу 24 Ахмат — 0:1

«Зенит» не сумел стать пятым обладателем десятиматчевой домашней серии побед. Команда Сергея Семака остановилась на клубном рекорде, который установили в прошлом туре. Лучший результат в истории чемпионата России принадлежит «Спартаку», который в 1995-1996 годах не терял очков на протяжении 16 домашних встреч, больше девяти встреч подряд также выигрывали на своем поле ЦСКА (11), «Ротор» (10) и «Алания» (10).

Самые продолжительные серии домашних побед в чемпионате России:

Годы Команда Тренеры Матчи Кто прервал 1995-1996 Спартак Олег Романцев, Георгий Ярцев 16 Торпедо — 2:2 1992-1993 Спартак Олег Романцев 13 Ротор — 1:1 2017-2018 Спартак Массимо Каррера 12 Локомотив — 3:4 2013-2014 ЦСКА Леонид Слуцкий 11 Спартак — 0:1 1992-1993 Ротор Владимир Файзуллин, Владимир Сальков 10 Торпедо — 2:2 1993-1994 Спартак Вл Александр Новиков, Владимир Федотов, Валерий Газзаев 10 Жемчужина — 0:0 2005-2006 ЦСКА Валерий Газзаев 10 Ростов — 1:2 2020 Зенит Сергей Семак 9 Рубин — 1:2

Главный тренер «Зенита» Леонид Слуцкий победил «Зенит» впервые за шесть лет. Интересно, что в марте 2014 года питерцев в матче с ЦСКА Слуцкого возглавлял Сергей Семак, временно исполнявший обязанности главного тренера между увольнением Лучано Спаллетти и назначением Андре Виллаш-Боаша. После это Слуцкий уступил сине-бело-голубым в пяти встречах из семи, добыв лишь две ничьи.

10 последних матчей Леонида Слуцкого против «Зенита»: