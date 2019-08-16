Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после гостевого матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) обратил внимание, что оба гола в игре забили его футболисты. Сначала свои воротам поразил защитник Никита Калугин, а потом в чужие с пенальти забил Дмитрий Полоз. 11-метровый заработал Антон Заболотный.

— Мы ехали за тремя очками, но получили, к сожалению, только одно. Главное — проклятие мы сняли. Наконец-то забили. Сначала в свои, а потом в чужие ворота, — сказал Точилин в экспресс-интервью телеканалу «Матч Премьер».