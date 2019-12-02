Тимур Шипшев: «Ничья для «Тамбова» сродни победе»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев признался, что доволен результатом матча 18-го тура чемпионата России.

— Ничья для нас сродни победе? Да. Мы очень рады, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Тяжелейшая игра, особенно второй тайм. До 30-й минуты мы почти не выходили из штрафной. Травма Килина? Это большая потеря для нас. Он не в больнице, он находится здесь. Завтра ему сделают МРТ, и мы узнаем, что это.

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