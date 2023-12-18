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Сегодня, 08:59

Тикнизян заявил, что пока не соответствует уровню топ-5 лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что готов переехать в европейский чемпионат не самого высокого уровня, если появится такая возможность.

«Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если предоставится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать? Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605127-tiknizyan-yesli-predostavitsya-vozmozhnost-poigrat-v-belgii-pochemuby-ne-uyekhat-ya-futbolist-ne-dlya-top-5-lig
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Непомнящий оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в сезоне-2023/24

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

 6
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И К Ж
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