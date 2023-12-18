Тикнизян заявил, что пока не соответствует уровню топ-5 лиг

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что готов переехать в европейский чемпионат не самого высокого уровня, если появится такая возможность.

«Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если предоставится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать? Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.