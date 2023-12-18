Судейство одного матча РПЛ стоило почти полмиллиона. Сколько потрачено на арбитров в первой части чемпионата?

В первой части чемпионата России состоялось 18 туров и проведено 144 матча. Для их обслуживания РФС задействовал 41 судью (включая ВАР и резервных), 44 ассистента (включая АВАР) и 19 инспекторов.

Расходы на выплату вознаграждений судьям и инспекторам в этой части турнира достигли 69,7 миллиона рублей. То есть один матч в среднем обходился почти в полмиллиона — в 484 028 рублей. Это без учета ежемесячных зарплат рефери.