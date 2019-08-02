Технический директор АЗ: "Сделка со "Спартаком" по Тилу вот-вот состоится"

После ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Хеккен" – АЗ (0:3) технический директор клуба из Алкмара Макс Хайбертс сообщил в интервью телеканалу Veronica, что переговоры со "Спартаком" идут успешно и сделка по трансферу 21-летнего полузащитника Гуса Тила вот-вот будет оформлена.

Зарплата хавбека составит 2,5 миллиона евро в год "чистыми" (после уплаты налогов). Такие же деньги предлагались и Гастону Перейро.

А сам Тил фактически попрощался с болельщиками, будучи замененным на 73-й минуте.

– Я буду скучать по всему, что есть в клубе. Что касается трансфера, то идет работа. Все вопросы к Максу, – цитирует игрока De Telegraaf. (Александр Бобров)