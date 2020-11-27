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Тедеско рассказал о вариантах замены Айртона в матче с «Ротором»

13:47
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, кто заменит Айртона, который пропустит игру из-за дисквалификации.

— Сейчас я этого не знаю, — сказал Тедеско.- На тренировках на этой позиции мы пробовали разные варианты — Зобнина, Ещенко, Урунова, Оганесяна, хотя он более атакующий игрок. Впереди у нас есть еще одна тренировка и есть время, чтобы принять решение по тактике и составу. (Дмитрий Гирин)

Матч «Спартак» — «Ротор» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

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