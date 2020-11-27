Тедеско рассказал о своей реакции на смерть Марадоны
13:53
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, какие эмоции у него вызвала новость о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.
— Конечно, мы, как и все, были шокированы, — сказал Тедеско. — Марадона любил футбол и много дал футболу. У итальянцев, особенно в Неаполе, особое отношение к Диего. (Дмитрий Гирин)
Опрос
проголосовало: 335Все опросы
Как будет выглядеть тройка лидеров после 16-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю