Тедеско рассказал о своей реакции на смерть Марадоны

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, какие эмоции у него вызвала новость о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.

— Конечно, мы, как и все, были шокированы, — сказал Тедеско. — Марадона любил футбол и много дал футболу. У итальянцев, особенно в Неаполе, особое отношение к Диего. (Дмитрий Гирин)