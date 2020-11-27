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Тедеско рассказал о своей реакции на смерть Марадоны

13:53
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, какие эмоции у него вызвала новость о смерти легендарного аргентинца Диего Марадоны.

— Конечно, мы, как и все, были шокированы, — сказал Тедеско. — Марадона любил футбол и много дал футболу. У итальянцев, особенно в Неаполе, особое отношение к Диего. (Дмитрий Гирин)

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