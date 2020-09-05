Тедеско рассказал, какой матч «Спартака» считает самым неудачным

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» назвал самый неудачный матч красно-белых в новом сезоне. По итогам шести туров РПЛ московский клуб занимает первое место в турнирной таблице с 14 баллами.

— А какой матч был самым неудачным, по вашему мнению?

— А когда Андреас (Хинкель) был на скамейке? Какой-то из них (смеется). Шучу, конечно же. На самом деле, многие считают, что игра с «Арсеналом» была неудачной, ведь мы еще и играли в большинстве. Но у соперника не было шансов. Тула имела один-два удара в створ ворот за весь матч. Я понимаю, что мы могли играть более рискованно во втором тайме, и я просил об этом. Но не назову этот матч плохим. Так что не знаю даже, какая из шести игр была худшей. Хотя нам, безусловно, есть, в чем прибавлять. «Спартак» — все еще очень молодая команда, которая будет много работать, развиваться и расти. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско