Тедеско объяснил, почему Кутепова нет в стартовом составе на матч с «Уралом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему защитник Илья Кутепов оказался в запасе на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
— На этот вопрос всегда есть один ответ: у нас в составе 25 человек, состав определяется по итогам недельных тренировок, — сказал в эфире «Матч Премьер» Тедеско.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.