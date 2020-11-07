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Тедеско объяснил, почему Кутепова нет в стартовом составе на матч с «Уралом»

13:48
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему защитник Илья Кутепов оказался в запасе на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

— На этот вопрос всегда есть один ответ: у нас в составе 25 человек, состав определяется по итогам недельных тренировок, — сказал в эфире «Матч Премьер» Тедеско.

Урал — Спартак

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