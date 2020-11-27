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Тедеско назвал Кокорина очень вариативным игроком

13:59
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» рассказал, будет ли он и дальше использовать Александра Кокорина на позиции под нападающими.

— Александр играл чистого нападающего и против «Химок», и против «Тамбова», — сказал Тедеско. — Он очень вариативный игрок, может играть и на острие, и «десятку», и смещаться на «фланг». В нашей схеме позиция «десятки» подразумевает интенсивную игру в обороне. В атаке же все очень подвижно — он может открываться и за спину защитникам, и атаковать из глубины, и уходить на фланг, как я уже говорил. Так что в плане действий в атаке в нашей схеме не так много разницы между чистым нападающим и «десяткой». (Дмитрий Гирин)

Матч «Спартак» — «Ротор» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

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