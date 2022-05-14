«Локомотив» — «Динамо»: Едвай сравнял счет

«Локомотив» сравнял счет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 29-й минуте после подачи углового забил Тин Едвай. Счет стал 1:1.