Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков удвоил преимущество своей команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 2:0.

Хавбек отличился на 79-й минуте. Отметим, что футболист забивает «Уфе» уже в третьем матче подряд.