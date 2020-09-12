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«Тамбов» — «Уфа»: Костюков забил уфимцам в третьем матче подряд

15:23
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Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков удвоил преимущество своей команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 2:0.

Хавбек отличился на 79-й минуте. Отметим, что футболист забивает «Уфе» уже в третьем матче подряд.

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