«Тамбов» — «Уфа»: Костюков забил уфимцам в третьем матче подряд
15:23
Полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков удвоил преимущество своей команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 2:0.
Хавбек отличился на 79-й минуте. Отметим, что футболист забивает «Уфе» уже в третьем матче подряд.
ГОООООЛ! Костюков увеличивает отрыв «Тамбова», 2:0#ТинькоффРПЛ #ТамбовУфа pic.twitter.com/lVV5fSgmPI— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2020
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