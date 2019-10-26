«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна
«Тамбов» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России разгромил «Уфу» (3:0). Для хозяев эта игра стала первой после ухода Александра Григоряна с поста главного тренера, командой руководил Сергей Первушин.
Голы на счету Михаила Костюкова, Владимира Обухова и Адессойе Ойеволе.
В концовке игры две желтых карточки за 2 минуты получил хавбек «волков» Валерий Чуперка.
«Тамбов» с 11 очками догнал «Динамо», но остался последним — бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице за счет победы в очной встрече.
«Уфа» с 16 очками расположилась на восьмой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
Голы: Костюков, 12 (1:0). Обухов, 63 (2:0). Ойеволе, 66 (3:0).
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Килин, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе (Карасев, 90), Костюков (Аппаев, 72), Обухов (Хосонов, 79).
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Терентьев (Кротов, 46), Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Сухов, Бизяк, Вомбергар (Круговой, 46).
Предупреждения: Вомбергар, 19. Голубев, 21. Бизяк, 37. Карп, 51. Тетрашвили, 53. Килин, 80. Чуперка, 82.
Удаление: Чуперка, 84 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Лапочкин. Абусуев, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
26 октября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
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