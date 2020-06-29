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Талалаев провел первую тренировку с «Крыльями Советов»

29 июня 2020, 13:35
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев. Фото ФК «Крылья Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев провел первую тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Российский специалист провел теоретическое занятие, а затем первую тренировку. Вечером самарцы отправятся в Москву, где 30 июня встретятся с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Талалев возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18116

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