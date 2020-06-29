Талалаев провел первую тренировку с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев провел первую тренировку с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Российский специалист провел теоретическое занятие, а затем первую тренировку. Вечером самарцы отправятся в Москву, где 30 июня встретятся с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

Талалев возглавил «Крылья Советов» 28 июня, сменив на этом посту Миодрага Божовича. Самарцы занимают последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й позиции на два очка.