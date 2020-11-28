Талалаев призвал «Ахмат» не обращать внимания на время для восстановления у «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» призвал не обращать внимания на состояние соперников. На неделе «Локо» играл в Лиге чемпионов против «Атлетико» (0:0).

— На каждого соперника готовимся детально, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ». — Нам повезло, у нас было много времени, практически все в строю.

Я попросил игроков забыть все разговоры в пользу нищих, что 70 часов не хватит, чтобы восстановиться к матчу. Мы будем играть в футбол против качественной команды, которая показала мастерство в Мадриде.