РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Талалаев призвал «Ахмат» не обращать внимания на время для восстановления у «Локомотива»

18:42
Теги:

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» призвал не обращать внимания на состояние соперников. На неделе «Локо» играл в Лиге чемпионов против «Атлетико» (0:0).

— На каждого соперника готовимся детально, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ». — Нам повезло, у нас было много времени, практически все в строю.

Я попросил игроков забыть все разговоры в пользу нищих, что 70 часов не хватит, чтобы восстановиться к матчу. Мы будем играть в футбол против качественной команды, которая показала мастерство в Мадриде.

Ахмат — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир