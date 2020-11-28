Талалаев призвал «Ахмат» не обращать внимания на время для восстановления у «Локомотива»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» призвал не обращать внимания на состояние соперников. На неделе «Локо» играл в Лиге чемпионов против «Атлетико» (0:0).
— На каждого соперника готовимся детально, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ». — Нам повезло, у нас было много времени, практически все в строю.
Я попросил игроков забыть все разговоры в пользу нищих, что 70 часов не хватит, чтобы восстановиться к матчу. Мы будем играть в футбол против качественной команды, которая показала мастерство в Мадриде.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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