Талалаев оценил выступление «Ахмата» в первом круге РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил выступление команды в первом круге Тинькофф чемпионата России. Клуб из Грозного набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.

— Я найду мало тренеров, которые удовлетворены и игрой, и результатом, — приводит слова Талалаева пресс-служба «Ахмата». — А результат — понятие относительное, если ты не идешь на первом месте. Мы понемногу обретаем качества, которые позволяют нам играть в современный и агрессивный футбол с большим количеством ударов по воротам соперника, но, безусловно, можно работать лучше. Так что до удовлетворенности еще далековато.

Самое сложное — изменить подход к матчам в голове у игроков. Команда перестала делить соперников на равных и неравных — мы выходим и играем с позиции того, что мы можем организовать, а не подстраиваемся.

Мы имеем самый большой показатель по недореализации голов. Это показатель xG. У нас в лиге мы семь голов забили. Моментов насоздавали достаточно, а реализовать не можем. Самое главное, в чем надо прибавить «Ахмату» — это в реализации голевых моментов, поэтому есть еще куча факторов, по которым мы должны работать. Самое главное изменение, которое мне нравится, и которое мы будем продолжать, это то, что мы научились реализовывать свои сильные стороны. На каждого соперника мы знаем, что можем сделать, и что можем завуалировать, спрятать. Умение спрятать слабости и реализовывать то сильное, что у нас есть, вот это мы будем совершенствовать, потому что невозможно быть хорошим во всем.

Нельзя сразу все подтянуть к такому уровню клубов с многомиллионными бюджетами, но мы постараемся на умении играть на своих сильных качествах достигать максимального результата.