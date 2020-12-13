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Талалаев надеется, что «Ахмат» доставит проблемы «Ростову»

18:59
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ростова».

«Уверен, любая команда, которая приезжает к нам, серьезно готовится, — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер». —  Ни в одной игре мы просто так не уступили, в каждой игре показывали свою самобытность. Надеюсь, болельщикам нравится тот агрессивный футбол, который мы прививаем. Надеюсь, «Ростов» испытает трудности в матче с нами. У обоих команд есть потери, но нам сложнее — у нас обойма 13-14 человек, когда выпадает один — меньше возможностей для изменений».

Матч начнется в 19.00 по московскому времени

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