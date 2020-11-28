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Талалаев: «Ахмату» немного не хватило в завершении атак"

21:16
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спасибо ребятам за хорошую игру. Мы провели качественный матч, хотя в определенные моменты было заметно, что команда «подсела». Чего не хватило для победы? В завершении атак немного не хватило мастерства», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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