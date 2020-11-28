Талалаев: «Ахмату» немного не хватило в завершении атак"
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Спасибо ребятам за хорошую игру. Мы провели качественный матч, хотя в определенные моменты было заметно, что команда «подсела». Чего не хватило для победы? В завершении атак немного не хватило мастерства», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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