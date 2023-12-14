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Сегодня, 18:20

Сычев считает, что «Локомотив» зависит от Дзюбы

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев оценил влияние форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на железнодорожников.

«Безусловно, Дзюба — лидер «Локомотива» не только на поле, но и в раздевалке. Команда зависит от него, но и без Артема Галактионов строит интересную схему игры, атакующего плана», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

«Локомотив» после 18 туров РПЛ находится на 4-м месте, набрав 31 очко. В следующем матче красно-зеленые сыграют с «Динамо». Игра пройдет 2 марта на «ВТБ Арене». Начало — 16:00 (мск).

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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