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Сегодня, 18:25

Шавло — о Промесе: «Думаю, что он уже никуда из «Спартака» не будет дергаться»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы ухода вингера красно-белых Квинси Промеса из команды.

«Я думаю, что он уже никуда не будет дергаться. Промес получает удовольствие от игры, играет в ведущей команде, поэтому здесь он всем доволен», — цитирует Шавло «Спорт День за Днем».

Контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость нидерландского игрока в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: Спорт День за Днем
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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Брайан Мансилья

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