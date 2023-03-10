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Журова: «Ари хочет стать депутатом в России, а он готов отказаться от своей Бразилии?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на желание бывшего футболиста сборной России Ари стать депутатом.

«Каким депутатом хочет стать Ари — местным или Госдумы? Потом надо понимать, от какой партии он хочет стать депутатом. Плюс есть определенные правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы стать депутатом. Также у Ари, наверняка, есть недвижимость за рубежом, он готов для такого дела избавиться от нее? Может быть, он или тот, кто посоветовал ему эту идею, не в курсе про это. Он готов отказаться от своей Бразилии?», — приводит слова Журовой Metaratings.

Также депутат Госдумы посоветовала Ари подготовиться к следующему избирательному циклу.

«Чтобы стать депутатом, нужно выбрать регион и представлять его интересы, а не просто работать в отрасли спорта. В Думу избираются от региона и Ари должен в нем разбираться и защищать его. Ари нужно подготовиться, у него есть еще три года. Он должен будет говорить про политику, здравоохранение, культуру — депутат должен все это знать. В следующем созыве Дума будет еще качественнее, поэтому не надо думать, что туда попадут случайные люди», — сказала Журова.

Ранее Ари заявил о том, что его посещают мысли стать депутатом в России. По словам футболиста, в Бразилии есть район, жители которого называют его депутатом из-за участия в одном проекте.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Источник: Metaratings
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Светлана Журова
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