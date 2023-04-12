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Судейство

Сегодня, 19:10

Судья Иванов пропустит два тура РПЛ из-за двух ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что российский судья Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр РПЛ из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура чемпионата России, где встречались «Спартак» и «Динамо» (3:3).

По итогам прошедшего матча бело-голубые попросили ЭСК РФС рассмотреть эпизоды на 77-й и 84-й минутах игры.

В первом случае «Динамо» попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение.

Во втором эпизоде Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. После подсказки ВАР и просмотра видео Иванов не изменил свое решение. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче «Спартак» — «Динамо», соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — приводит слова Каманцева ТАСС.

«Спартак» располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» занимает 6-ю строчку с 36 очками.

Источник: https://tass.ru/sport/17510291
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Каманцев
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
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 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
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