Рианчо: «Карпину нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Карпин был выдающимся футболистом, а сейчас стал таким тренером. «Ростов» в этом сезоне забрался очень высоко в турнирной таблице. Знаю, что у этого клуба не такой большой бюджет, как у других команд РПЛ. Тем выше будет ценность попадания в тройку лучших по итогам сезона 2022/2023. У Карпина нет трофеев в качестве тренера? С этим трудно что-то сделать, работая в «Ростове». Думаю, амбиции Карпина выше этого клуба. Ему нужно уходить из «Ростова», чтобы выигрывать трофеи», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 22 тура.