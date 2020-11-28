Судья Иванов ошибся. Из-за чего возник конфликт в Химках?
В конце матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (1:0) ошибся арбитр Сергей Иванов. При возобновлении игры «спорным мячом» он должен был отдать мяч игроку «быков», но бросил его футболисту подмосковной команды.
Перед этим рефери остановил игру, отреагировав на падение игрока «Химок». В момент остановки матча мячом владел 10-й номер «Краснодара» Вандерсон Масиэл.
Решение Иванова отдать мяч хозяевам вызвало бурное недовольство «быков», которые могли провести еще одну атаку, на поле возник конфликт, а после финального свистка красную карточку получил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который вышел на поле и выразил недовольство как раз тем, что случилось в концовке. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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