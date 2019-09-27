Суд пока не удовлетворит ходатайство защиты Малосолова. И вот почему

У суда нет оснований для удовлетворения ходатайства адвоката, защищающего интересы болельщика ЦСКА журналиста Андрея Малосолова, пояснила судья Татьяна Журавлева.

— Суд не имеет оснований для удовлетворения ходатайства на данном этапе, так как не началось рассмотрение дела по существу и не были исследованы доказательства, — цитируют «РИА «Новости» Журалеву. — Суд примет к рассмотрению данное ходатайство вместе с другими доказательствами, которые будут представлены сторонами.

Ранее прокурор Диана Тарасова выразила мнение, что публикации в Twitter болельщика ЦСКА и журналиста Андрея Малосолова унизили достоинство бывшего футболиста «Спартака» Луиза Адриану. Хотя адвокат журналиста заявил, что дело необходимо прекратить, в связи с отсутствием оснований, поскольку факт того, что Адриану знает русский язык или ему перевели сообщение, не установлен.

Малосолов во во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриану с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной».