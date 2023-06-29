Радченко — о трансфере Педро из «Коринтианса»: «Зенит» никого не грабит»
Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал для «СЭ» новость о трансфере нападающего «Коринтианса» Педро Энрике в питерский клуб.
«Зенит» никого не грабит. Клуб проанализировал и понял, что Педро — хороший игрок, который сумеет усилить команду в линии атаки. «Коринтиансу» поступило предложение. А это не какой-то богатый бразильский клуб, который может себе позволить удерживать игроков. Хорошие бразильские игроки уезжают, когда получают хорошие предложения. И не только для личного контракта, но и для клуба.
Недовольство фанатов «Коринтианса»? Болельщики хотят всегда большего. Это нормальная ситуация. Но у каждого игрока есть реальная цена, и здесь все зависит от договоренности клубов. Все хотят более выгодных предложений. «Зенит» сделал такое, которое устроило руководство бразильского клуба», — сказал Радченко «СЭ».
29 июня «Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» по переходу 17-летнего Педро Энрике. Он присоединится к сине-бело-голубым к феврале, когда ему исполнится 18 лет.
Болельщики «Коринтианса» запустили хештег в социальных сетях с требованием отправить в отставку президента клуба. Одной из причин недовольства фанатов стала в том числе распродажа игроков по низким ценам.
(Валерия Яшвили)
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