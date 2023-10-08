Стипиди назвал Абаскаля очень слабым специалистом

Известный российский функционер и футбольный эксперт Павел Стипиди не выделил фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Думаю, игра будет равна, потому что у «Спартака» не плохой состав и есть скамейка. У ЦСКА хороший состав, но нет скамейки, хороший тренер. У красно-белых такого тренера нет и сколько бы ему не пели дифирамбы, он все равно очень слабый специалист. Я не думаю, что «Спартак» сегодня фаворит, в том состоянии, в котором находится команда после двух поражений, его очень трудно назвать фаворитом», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.