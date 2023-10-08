«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян вывел хозяев вперед

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отметился голом в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Футболист открыл счет на 16-й минуте. Это его 4-й гол в этом сезоне РПЛ.