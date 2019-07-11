Станислав Черчесов: "На тренировках против Черенкова не чувствовал себя сильным вратарем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на презентации книги Игоря Рабинера и Владимира Галедина о Федоре Черенкове и рассказал свою историю о Черенкове, с которым они играли в "Спартаке".

– Я за ним выходил. Надо сказать, у него была не могучая спина, – признался Черчесов. – Но уверенная. Я спокойно выходил на поле – знал, что он стопроцентно сделает свою работу. Надо отдать должное, что при его физических качествах, как мы шутили в команде, он весит 60 килограммов и 55 из них в голове. Так иногда бывает.

Вот Леонид Федорович (Трахтенберг. – Прим."СЭ") рядом сидит, я про себя часто читал, что хорошо сыграл. Жалко, что он тренировки не видел, как меня Федя волтузил туда-обратно. Когда играл против него, не чувствовал себя сильным вратарем – потому что он реально был гениальным.

А книгу я еще не прочитал, но название "Жизнь замечательных людей" к этой книге меньше подходит. Я бы назвал лучше "Жизнь гениального футболиста". Если можно, замените. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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