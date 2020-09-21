«Спасибо Шунину, что навыручал». Ордец — о победе над «Ахматом»
21:12
Защитник «Динамо» Иван Ордец, забивший решающий мяч в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (1:0), прокомментировал победный результат.
«После вылета из Лиги Европы нам хотелось реабилитироваться. Хорошо, что сегодня выиграли. Возможно, игра для зрителей была и не очень интересная, однако есть результат. Спасибо Шунину, что навыручал», — сказал Ордец в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Что сказал Грулеву перед голом? Попросил просто побежать на ближнюю штангу, забрать с собой опекунов. Как видите, получилось».
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