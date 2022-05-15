«Спартак» — «Зенит»: Дзюбу освистали болельщики обеих команд

Болельщики «Спартака» и «Зенита» освистали нападающего Артема Дзюбу после выхода футболиста на поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ между этими командами.

Дзюба заменил Юри Алберто на 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Спартака».

Дзюба — воспитанник «Спартака». В 2015 году форвард перешел из московского клуба в «Зенит» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.