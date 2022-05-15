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«Спартак» — «Зенит»: Дзюбу освистали болельщики обеих команд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болельщики «Спартака» и «Зенита» освистали нападающего Артема Дзюбу после выхода футболиста на поле в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ между этими командами.

Дзюба заменил Юри Алберто на 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Спартака».

Дзюба — воспитанник «Спартака». В 2015 году форвард перешел из московского клуба в «Зенит» на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт 33-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Спартак» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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