«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Зенит» в РПЛ

«Спартак» на своем поле победил «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1.

Красно-белые одержали первую победу в РПЛ над сине-бело-голубыми с 2017 года — тогда «Спартак» обыграл соперника в чемпионский сезон. С того момента «Зенит» не проигрывал в очных встречах на протяжении 13 матчей.

«Спартак» (43 очка) поднялся на второе место в РПЛ, обойдя «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.