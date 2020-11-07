«Спартак» в соцсетях в виниловом стиле: отсыл к The Beatles и группе «Чайф»

Пресс-служба «Спартака» анонсировала серию выездных матчей команды в Тинькофф РПЛ.

Красно-белые опубликовали в Twitter фотографию футболистов команды, Алекса Крала, Андрея Ещенко и Ильи Кутепова в стиле музыкальной обложки и добавили даты выездных встреч. Пост сопровожден цитатой из песни группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка — 5:0»: «Ну, так танцуй же, танцуй под мои барабаны, так пой же, пой со мной мою песню».

Ну, так танцуй же, танцуй под мои барабаны,

Так пой же, пой со мной мою песню ?#УралСпартак ? pic.twitter.com/xJ6x0RXUBp — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2020

Кроме того, «Спартак» анонсировал стартовый состав на матч против «Урала» в виде списка треков на виниловой пластинке.

В гостях у Свердловского рок-клуба появимся в таком составе ?#УралСпартак — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 7, 2020

И опубликовал фото с отсылкой на обложку группы The Beatles — Abbey Road.