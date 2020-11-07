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«Спартак» в соцсетях в виниловом стиле: отсыл к The Beatles и группе «Чайф»

13:25
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Пресс-служба «Спартака» анонсировала серию выездных матчей команды в Тинькофф РПЛ.

Красно-белые опубликовали в Twitter фотографию футболистов команды, Алекса Крала, Андрея Ещенко и Ильи Кутепова в стиле музыкальной обложки и добавили даты выездных встреч. Пост сопровожден цитатой из песни группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка — 5:0»: «Ну, так танцуй же, танцуй под мои барабаны, так пой же, пой со мной мою песню».

Кроме того, «Спартак» анонсировал стартовый состав на матч против «Урала» в виде списка треков на виниловой пластинке.

И опубликовал фото с отсылкой на обложку группы The Beatles — Abbey Road.

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