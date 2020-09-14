Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:1).

— Игра была шикарной, — написал Геркус в Telegram-канале. — Две классные команды, два классных тренера. Топ-голы, отличное, несмотря ни на что, судейство. Очень радуют такие игры. В России они редки, поэтому наслаждаемся, когда есть возможность.

«Спартак» уступил по делу. План на игру в последнее время у них один — атака, в разнообразных проявлениях. Другой тактики нет. Теперь, при здоровом Кокорине, главная головоломка Тедеско — как воткнуть четырех форвардов в один матч? Дать своей команде возможность поиграть от обороны или навязать борьбу в центре Тедеско не может. Проблемные позиции «Спартака» в центре и справа в защите закрыты очень условно. В чем причина — в необходимости экономить или в том, что закончилось волшебство чудесного итальянца-советника — непонятно, но трансферов на эти позиции все нет. Следующие пару матчей у «Спартака» проходные, можно легко взять шесть очков и расслабиться, но дистанция длинная и всякое может случится. Может статься, что некомплект игроков скажется на результате.

Со своей стороны ЦСКА второй раз подряд за короткий срок побеждает в главном дерби и возвращается в борьбу за высокие места. Приятное впечатление оставил Эджуке, с большим любопытством жду остальных новичков. Перезагрузившийся Гончаренко прекрасно варьирует темп игры, готовит команду к тактике соперника, воодушевляет ее и сплачивает. Очень сильная тренерская работа.

Ну о отдельно хочу отметить, что несмотря на мощную трансферную кампанию в старте у ЦСКА вышло семь воспитанников. Это мегакруто. По прежнему верю в свою оценку трехнедельной давности: ЦСКА по потенциалу — теневой лидер чемпионата.