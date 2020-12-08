«Спартак» удалил пост в Twitter об уходе Газизова с мемом из «Симпсонов»

«Спартак» удалил пост в официальном аккаунте в Twitter, в котором сообщалось об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора.

Непосредственно перед официальным сообщением красно-белые в Twitter выложили мем из мультсериала «Симпсоны», в котором дедушка Эйб Симпсон заходит в помещение и сразу же выходит обратно. Через некоторое время этот пост был удален.

Пост в Twitter «Спартака».

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с лета 2020 года. В этой должности он сменил отправленного в отставку Томаса Цорна. Ранее Газизов работал генеральным директором в «Уфе».